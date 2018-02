Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Werte für die SPD haben sich in einer aktuellen Umfrage von ihren jüngsten Tiefstständen erholt. Mit 18 Prozent liegt sie in dem von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa ermittelten RTL/n-tv-Trendbarometer zwei Prozentpunkte über dem Wert der Vorwoche. Auch die Union verbesserte sich und erreicht mit 35 Prozent einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD kommt auf 13 Prozent, die Grünen auf 12 Prozent und die FDP sowie die Linke auf je 9 Prozent.

"Zum einen sind die Diskussionen innerhalb der CDU über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen abgeflaut, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer als künftige CDU-Generalsekretärin nominiert wurde", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. "Zum anderen haben sich die heftigen Turbulenzen in der SPD gelegt, nachdem Martin Schulz vom Amt des Parteivorsitzenden zurückgetreten ist und auf das Außenministerium verzichtet hat."

Bei der Kanzlerpräferenz liegt die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles weiter deutlich hinter Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Könnten die Deutschen ihre Kanzlerin direkt wählen, würden sich derzeit 14 Prozent für Andreas Nahles entscheiden. Ihr Wert bei der Kanzlerpräferenz sank um zwei Prozentpunkte, während Merkels Präferenzwert um einen Punkt auf 48 Prozent stieg.

