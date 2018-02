NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat BP von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 550 auf 570 Pence angehoben. Die Rahmenbedingungen für den Cashflow sollten sich 2018 für den Ölkonzern verbessern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem im nachgelagerten Geschäft mit der Ölverarbeitung und dem Ölvertrieb könnte der Markt den Schwung unterschätzen./tih/la

Datum der Analyse: 26.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0007980591

AXC0063 2018-02-26/09:40