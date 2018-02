Hannover - Der Zinsanhebung im Januar dürfte zunächst kein weiterer folgen, so die Analysten der NORD LB.Die Bank of Canada werde die zukünftige Entwicklung beobachten: Einerseits scheine sich - nach sehr starken Wachstumsraten in 2016/2017 - die konjunkturelle Belebung auf etwas niedrigerem Niveau fortzusetzen. Andererseits würden die durchaus vorhandenen Risiken für die kanadische Volkswirtschaft bleiben - seien es die NAFTA-Verhandlungen, der heiß gelaufene Immobilienmarkt und der Ölpreis - im Blick der BoC. So habe diese aufgrund solider Konjunkturdaten baldige weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt, andererseits habe sie betont, dass sie sich angesichts "wichtiger Unwägbarkeiten" in keiner Eile befinde. Die Analysten der NORD LB würden mit einem Zinsschritt erst ab dem Sommer rechnen, im Zuge der übernächsten FED-Zinsanhebung. Relevant sein werde die Lage der Konsumenten: Eine weitere Aufhellung auf dem Arbeitsmarkt und mittlerweile zu beobachtende Lohnzuwächse aufgrund enger Kapazitäten würden die Konsumlaune unterstützen, welche allerdings von den unsicheren Aussichten auf dem Immobilienmarkt gebremst werde. Während die stärkere globale Nachfrage den Export unterstütze, bremse die Aufwertung des Kanadischen Dollars (CAD). Der Anstieg der Renditen sei zunächst etwas gebremst worden, die heimische Währung habe die Überbewertung bisher erst nur teilweise abgebaut. (26.02.2018/alc/a/a)

