Frankfurt - Die Aktienmärkte der aufstrebenden Volkwirtschaften verzeichneten insgesamt einen fulminanten Start in das neue Börsenjahr, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets-Index habe im Januar deutlich um 6,7 Prozent in lokaler Währung zugelegt, auf US-Dollar-Basis sogar um 8,3 Prozent. Haupttreiber dieser positiven Entwicklung sei ein anhaltend robustes Konjunkturumfeld auf globaler Ebene in Verbindung mit einem schwächeren US-Dollar und gestiegenen Rohstoffpreisen gewesen.

