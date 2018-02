Von Robert Wall

PARIS (Dow Jones)--Sorgen in den USA vor eingetrübten Aussichten für die eigentlich glänzend dastehenden Fluggesellschaften haben nunmehr auch Europa erfasst. Airlines aus den USA und Europa - beide Regionen trugen 2017 zum Gros der Gewinne der Branche bei - bestechen derzeit mit satten Ergebnissen. Hierbei schlagen niedrige Kerosinpreise, ein passables Umsatzwachstum und eine erfolgreiche Kostenkontrolle durch. In dem Maße, in dem die Passagiere in Rekordzahl Flüge buchten, hoben auch die Aktienpreise der Airlines ab.

Dadurch entstand ein Bullenmarkt für die Flugzeugbranche, der auch Boeing und Airbus in die Karten spielte, die in Rekordmenge Maschinen aus den Produktionshallen fahren ließen. Banken und Privatinvestoren fluteten den Markt für Flugzeugfinanzierungen. Doch dieser Optimismus ist nunmehr gekippt, zumindest was die Investitionen in die Fluggesellschaften selbst betrifft. Die Märkte sorgen sich um steigende Kerosinpreise, zu ehrgeizige Expansionspläne und generell nach oben kriechende Kosten, die an künftigen Gewinnen nagen könnten.

Märkte fürchten zu ehrgeizige Expansionspläne

Die Nummer drei der USA - United Continental Holdings - erwischte die Märkte im Vormonat auf dem falschen Fuß, als sie noch stärker als bisher expandieren wollte. An nur einem Tag verlor die Aktie volle 11 Prozent. Auch Anteilsscheine der Konkurrenz gaben kräftig nach. Für die Branche ging es an der Börse dann noch weiter nach unten, nachdem American Airlines und Southwest Airlines bald darauf steigende Kosten signalisierten.

Dieser Stimmungsumschwung ist inzwischen auf die andere Seite des Atlantiks übergeschwappt. IAG, die Konzernmutter von British Airways, wies zwar zuletzt einen Gewinn von 2 Milliarden Euro aus. Aber das Unternehmen, zu dem auch die irische Aer Lingus sowie die spanischen Iberia und Vueling gehören, will zugleich seine Kapazitäten kräftig aufstocken. In diesem Jahr sollen sie sogenannten Sitzplatzkilometer, oder die Zahl der Sitze bezogen auf die zurückgelegten Kilometer, um 6,7 Prozent - und damit stärker als die bisherige Zielvorgabe - klettern.

Analysten sehen Branche auf mittlere Sicht nur bedingt im Aufwind

Daraufhin verbilligte sich die Aktie um 4,9 Prozent. Laut Analyst Daniel Roeska von Bernstein steht die IAGs Erwartung eines positiven Umfeldes im Gegensatz zur eigenen Analyse seine Hauses zum aktuellen Branchenausblick.

Doch IAG-Chef Willie Walsh ist sich sicher, dass der Umsatz pro Passagier trotz einer Zunahme der zur Verfügung stehenden Sitzplätze zulegen wird. Sein Konzern werde vernünftig wachsen. Die Kapazitäten von British Airways würden nur um 3 Prozent wachsen. Walsh schwärmt derzeit von einem rekordhohen operativen Gewinn, den er für dieses Jahr mitsamt einem Aktienrückkaufprogramm in Aussicht stellt.

Derweil berichtete Konkurrent Air France-KLM über einen operativen Rekordgewinn, auch wenn das Nettoergebnis stark unter Pensionslasten gelitten hatte. Auch diese Airline will ihre Kapazitäten ausbauen. Als Reaktion gab der Aktienkurs postwendend 6,4 Prozent ab.

Kletternde Kerosinkosten als Schreckgespenst für die Branche

Zunehmende Kerosinkosten sind ein Thema in der Branche. IAG rechnet fürs laufende Jahr gegenüber 2017 mit einer Zunahme um 500 Millionen Euro auf 5,1 Milliarden Euro. Auch Air France-KLM klagt über kletternde Kerosinpreise. "Fluggesellschaften sind an der Börse nicht mehr in Mode. Das liegt an nachlassender Kapazitätsdisziplin im US-Markt und den nach oben schießenden Treibstoffpreisen", merkt HSBC an.

Das lässt sich bereits an den Kursen ablesen. Für Southwest Airlines ging es dieses Jahr bisher um 12,4 Prozent nach unten, bei Air France-KLM sind es gar mehr als 25 Prozent und IAG immer noch 7,8 Prozent. Auch die Lufthansa kann sich dem Trend nicht entziehen, deren Aktie sich im gleichen Zeitraum um mehr als 10 Prozent verbilligte.

