An Servicehotlines ist Freundlichkeit und die richtige Wortwahl Pflicht. Künstliche Intelligenz soll Mitarbeiter dabei unterstützen.

Freundlich, serviceorientiert und immer die auf die Unternehmensziele abgestimmte Wortwahl auf den Lippen: An der Service-Hotline sind Mitarbeiter besonders gefordert. Schließlich landen hier vor allem Leute, bei denen irgendwas nicht so läuft, wie gewünscht.

Unternehmen lassen deshalb ihre Mitarbeiter schulen. Jeder, der schon einmal bei einer Kundenhotline angerufen hat, kennt wohl den Hinweis, dass das Gespräch zu Trainingszwecken aufgezeichnet wird. Dahinter steckt allerdings nicht immer ein menschlicher Zuhörer. Verschiedene Start-ups wollen mit künstlicher Intelligenz den Mitarbeitern an der Strippe auf den Mund schauen. Experten glauben an das Konzept, schließlich kann die richtige Wortwahl über den Erfolg beim Kunden entscheiden.

Sie heißen Precire Technologies oder Voixem und wollen mittels Sprachaufzeichnung, Big Data oder künstlicher Intelligenz Sprachanalyse per Software möglich machen - zu ganz unterschiedlichen Zwecken.

Das Berliner Start-up i2x will an die Kundendienste ran. Dahinter steckt der bekannte Seriengründer und Angel Investor Michael Brehm. Als Managing Director bei Rebate Networks, einem Betreiber von Shoppingplattformen weltweit, stand er vor der Herausforderung, Mitarbeiter in 30 Ländern "das richtige Sprechen" beizubringen. Fast unmöglich, wie Brehm heute sagt: "Zudem lassen sich kaum gemeinsame Standards etablieren und jeder Trainer hat einen eigenen Ansatz."

Um das zu ändern, hat i2x eine Maschine gebaut, die menschliche Sprache verstehen will und dann den Mitarbeitern helfen soll, ...

