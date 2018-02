Luis de Guindos Anhörung für Posten als EZB-Vizepräsident heute Nachmittag geplant Jerome Powell wird am Dienstag und Donnerstag vor dem Kongress sprechen Außerdem wird diese Woche ein Datenpaket zur US-Wirtschaft veröffentlicht

Zusammenfassung:Bei einem Blick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen ist zu erkennen, dass für den Montag wie üblich nicht viele wichtige Ereignisse geplant sind. Am Nachmittag bekommen wir durch die neuen Daten zu den Verkäufen neuer Häuser einen Einblick in den US-Immobilienmarkt (16:00 Uhr), während am späten Abend Zahlen zur neuseeländischen Handelsbilanz vorgelegt werden (22:45 Uhr). Des Weiteren wird EZB-Chef Mario Draghi eine Rede in Brüssel halten (15:00 Uhr) und Luis de Guindos wird bei der Anhörung für den Vizepräsidenten der EZB sprechen (16:15 Uhr). Was sollten Sie diese Woche noch berücksichtigen? Der neue Fed-Vorsitzende Jerome Powell übernimmt sein Amt an einem recht heiklen Punkt. Auf der einen Seite geht es der Konjunktur gut und in den USA ist im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs seit langem ein Prozess der Normalisierung eingeleitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...