FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschend ist am Montag die Kursreaktion der Daimler -Aktie auf den Einstieg des chinesischen Investors Geely ausgefallen. Nach vorbörslichen Gewinnen von bis zu 3 Prozent gaben die Papiere des Stuttgarter Autobauers im regulären Handel um 0,28 Prozent nach und fanden sich damit am Dax-Ende . Händler wie Analysten verwiesen darauf, dass der Schritt zwar alles andere als überraschend sei, der Anteil von knapp 10 Prozent jedoch höher ausfalle als man zuvor am Markt erwartet habe.

"Uns ist nichts bekannt von geschäftlichen Beziehungen" zwischen Daimler und Geely, schrieb Analyst Philippe Houchois von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Die Stuttgarter hätten bislang vor allem mit dem chinesische Autohersteller BAIC kooperiert. Zudem beantworte die Reaktion von Daimler auf den Einstieg nicht die Frage, was das Unternehmen im Vorfeld von dem Einstieg gewusst habe.

"Wir denken, dass die Bundesregierung ein Interesse an allen Entwicklungen (bei Daimler) haben dürfte", ergänzte der Experte und verwies auf den früheren Anteil von Daimler an dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen EADS./bek/jha/

