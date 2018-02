Zu Unternehmen aus Branchen wie Essen, Mode, Autos oder Internet hat man als Investor schon deshalb eine Meinung, weil sie im Alltag ständig vorkommen. Nicht so beim Megatrend Biotechnologie: Hier scheitert's oft schon daran, das Firmenprofil unfallfrei auszusprechen. Monoklonale Antikörper? Ideopathische thrombozytopenische Purpura? Hyperparathyreoidismus? (Übrigens alles Begriffe aus dem Wikipedia-Artikel zum Biotech-Urgestein Amgen.) Anders als die schlauen Schreiberlinge vieler Finanzmagazine versuchen Tobias Kramer und ich nicht den Eindruck zu erwecken, wir hätten auch nur einen blassen Schimmer davon, was in der Petrischale so vor sich geht. Stattdessen nehmen wir einen laaangen Anlauf und klären, was Biotechnologie eigentlich ist, wo die Grenze...

