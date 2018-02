Bei RIB SOFTWARE lag das Top bei knapp 29 € und das Korrekturtief um 23 €. Das entsprach einer Korrektur von etwa 20 %. Der Gewinn steigt dabei doppelt so schnell wie der Umsatz. Die strategische Allianz mit MICROSOFT zum Aufbau einer Cloud-Plattform für das Bauwesen belastet zwar das Ergebnis 2018 und 2019 mit jeweils rd. 3 Mio. €. Diese Kooperation verschafft aber zum einen Sicherheit und Größe und zum anderen neue Wege zu den Absatzmärkten. Am KGV ist so etwas schwer zu rechnen. Am Freitag + 12 %. Wir warten auf den nächsten Rücksetzer, um zuzugreifen. Mitte der Woche kommen die endgültigen Zahlen nebst Ausblick. Unsere kritische Anmerkung bleibt bestehen: 10- bis 12-fache Umsatzbewertung sind Spitzenpreise. Daran kann man erkennen, wie gut die Geschäftsmodelle im Markt bewertet werden, aber wie die Fantasie darüber auch hinausgeht. + 12 % Tagesgewinn am Freitag sind zu viel.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info