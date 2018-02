Zürich - Der wachsende regulatorische Druck dominiert bei Unternehmensführern weiterhin die Agenda: So nehmen 78 Prozent der Befragten Datenschutz-Compliance als wachsende Herausforderung wahr. Dies ergab die dritte Ausgabe des EY Global Forensic Data Analytics Survey, zur Bedeutung forensischer Datenanalyseverfahren (FDA).. Darin untersuchte EY die Antworten von 745 Führungskräften aus 19 Ländern - einschliesslich der Schweiz - und analysierte die Rechts-, Compliance- und Betrugsrisiken, denen sich internationale Unternehmen ausgesetzt sehen, sowie den Einsatz von FDA zur Risikosteuerung.

In weniger als vier Monaten, am 25. Mai 2018, tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Doch lediglich 40 Prozent aller Schweizer Befragten gaben an, Massnahmen ergriffen zu haben, um die EU-Gesetzgebung einhalten zu können. Verglichen mit dem europäischen Durchschnittswert von 60 Prozent, die erklärten, einen Massnahmenplan entwickelt zu haben, ist dieser Anteil erstaunlich gering. Noch mehr zu tun bleibt in anderen Märkten, in denen deutlich weniger Unternehmen angaben, für die DSGVO gerüstet zu sein: Afrika und Naher Osten (27 Prozent), Amerika (13 Prozent) und Asien-Pazifik (12 Prozent).

Michael Faske, Leiter Fraud Investigation & Dispute Services bei EY Schweiz, erklärt: «Der regulatorische Wandel schreitet immer rascher voran, und die Einführung von Datenschutzgesetzen wie der DSGVO stellt für international tätige Organisationen in puncto Compliance eine erhebliche Herausforderung dar. Unternehmen, die FDA-Technologien einsetzen, können jedoch erhebliche Vorteile erzielen, denn sie profitieren von einem wirksameren Risikomanagement und einer höheren Transparenz ihrer gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...