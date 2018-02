Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Entspannung an den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Montag fortgesetzt. Die Börsianer folgten den guten Vorgaben der Wall Street und ließen die jüngst noch stimmungsbelastenden Ängsten vor steigender Inflation und damit möglicherweise potenziell schneller steigenden Zinsen hinter sich. Unterstützung erhielten sie dabei von weiter gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten. Stattdessen setzten sie auf eine ungebrochen robuste Konjunktur, zumal es dafür derzeit auch kein Störfeuer zu geben scheint.

Am japanischen Anleihemarkt sorgte für Beruhigung, dass die Notenbank zuletzt bei den Käufen von Staatsanleihen über die verschiedensten Laufzeiten ihr Kaufvolumen unverändert ließ.

Der Nikkei-Index in Tokio legte um 1,2 Prozent zu auf 22.154 Punkte. Er ließ sich dabei auch nicht davon beirren, dass der Yen im Verlauf des Tages zulegte, was normalerweise die Aktienkurse eher bremst. Der Dollar fiel von rund 107 auf zuletzt 106,40 Yen zurück. Zwar sagte der japanische Notenbankchef Kuroda vor dem Parlament, dass er keine Notwendigkeit sehe, den aktuellen Rahmen für die geldpolitische Lockerung zu überdenken; er hielt jedoch die Möglichkeit offen, dass die Richtlinien der Politik geändert werden könnten, schon bevor das Inflationsziel erreicht sei. Auch zum Euro kam der Dollar im asiatischen Handel zurück.

An den anderen Plätzen fielen die Gewinne bei den Aktien etwas geringer aus im Bereich von etwa 0,7 Prozent. In Sydney ging es bereits den vierten Tag in Folge aufwärts. In Schanghai legte der Index um 1,3 Prozent zu. An der Börse in Shenzhen, wo eher kleinere und mittlere Aktien gehandelt werden, gewann der Index sogar über 2 Prozent. Hier stützte laut Händlern, dass Peking Reformen für Börsengänge erneut verschoben hat, was zur Folge haben dürfte, dass zunächst nicht so viele Unternehmen Börsengänge versuchen werden. Der Index Chinext für neu an die Börse gekommene Unternehmen schoss um 3,6 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen sorgte für Gesprächsstoff, dass sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zwei Mal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Aus Sicht der Anleger könnte das positiv sein, sagte ING-Asienexperte Rob Carnell. Er verwies dazu beispielhaft auf die Fortführung der Anstrengungen Pekings, die Unternehmen zu entschulden, die Korruption zu bekämpfen und flexibler mit Blick auf die Kapitalbilanz und das Wechselkursregime zu agieren unter dem amtierenden Präsidenten Xi Jinping.

Gestützt wurde die Stimmung laut Vishnu Varathan, Ökonom bei der Mizuho Bank, auch vom halbjährlichen Bericht der US-Notenbank vom Freitag an den US-Kongress. Demnach sorgten sich die Währungshüter nicht wegen der jüngsten Volatilität an den Finanzmärkten und setzten ihren Kurs der graduellen Zinserhöhungen geradlinig fort.

Chinesische Autobauer auf Partnersuche

Zu den Tagesfavoriten gehörten in Hongkong die Aktien chinesischer Autobauer. Geely zogen um über 7 Prozent an, Great Wall Motor um 5,2 Prozent und BYD um 2,3 Prozent. BAIC kamen dagegen leicht zurück. Für Fantasie sorgten die neuesten Nachrichten über internationale Kooperationen, vor allem aber die Beteiligung des Chairman des Volvo-Mutterkonzerns Geely bei Daimler mit 9,69 Prozent. Die Beteiligung hat zu aktuellen Marktpreisen einen Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar.

Daneben arbeitet Great Wall bei Elektroautos mit BMW zusammen, und Baic Motor und Daimler wollen die Produktionskapazitäten von Mercedes-Benz in China ausweiten, um die Nachfrage im weltgrößten Automarkt zu bedienen. Gemeinsam wollen die beiden Konzerne umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro in den Bau eines neuen Werkes ihres Joint Ventures Beijing Benz Automotive investieren. Laut den Analysten von Bernstein zeigen diese Schritte die Zuversicht der Unternehmen und zielen darauf ab, sich ihren Anteil von der Profitabilität der deutschen Autobauer auf dem chinesischen Markt zu sichern.

Auch in Tokio zogen die Kurse der Autoaktien an. Toyota, Nissan und Honda gewannen zwischen 0,5 und 1,2 Prozent. In Seoul zogen Hyundai Motor um 1,3 Prozent.

China Mengniu Dairy legten um 1,9 Prozent zu. Laut den Analysten von CLSA dürfte das Unternehmen davon profitieren, Fußballstar Lionel Messi als Werbefigur gewonnen zu haben und zudem als Sponsor bei der kommenden Fußballweltmeisterschaft aufzutreten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.042,20 +0,71% -0,38% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.153,63 +1,19% -2,69% 07:00 Kospi (Seoul) 2.457,65 +0,25% -0,40% 07:00 Schanghai-Comp. 3.330,25 +1,25% +0,67% 08:00 Shenzhen A-Aktien 1.897,89 +2,25% -6,56% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.498,13 +0,74% +4,51% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.836,70 +0,39% +1,82% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.558,24 +0,71% +3,83% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.861,74 +0,01% +3,60% 10:00 BSE (Mumbai) 34.379,74 +0,70% +1,68% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,2327 +0,3% 1,2287 1,2315 +2,6% EUR/JPY 131,42 -0,1% 131,60 131,64 -2,9% EUR/GBP 0,8781 -0,2% 0,8798 0,8818 -1,2% GBP/USD 1,4037 +0,5% 1,3968 1,3966 +3,8% USD/JPY 106,61 -0,4% 107,09 106,89 -5,3% USD/KRW 1073,16 -0,4% 1077,00 1077,74 +0,5% USD/CNY 6,3068 -0,5% 6,3373 6,3367 -3,1% USD/CNH 6,3047 -0,4% 6,3315 6,3322 -3,2% USD/HKD 7,8234 +0,0% 7,8232 7,8224 +0,1% AUD/USD 0,7885 +0,5% 0,7842 0,7822 +0,9% NZD/USD 0,7340 +0,7% 0,7290 0,7303 +3,4% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.994,97 -31,24 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,64 63,55 +0,1% 0,09 +5,4% Brent/ICE 67,33 67,31 +0,0% 0,02 +1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,96 1.328,82 +0,8% +10,14 +2,8% Silber (Spot) 16,72 16,53 +1,1% +0,19 -1,3% Platin (Spot) 1.005,25 996,55 +0,9% +8,70 +8,2% Kupfer-Future 3,23 3,21 +0,5% +0,01 -2,2% ===

February 26, 2018

