Pacific Rim Cobalt beginnt mit Prüfung von Verarbeitungsoptionen

26. Februar 2018, Vancouver (British Columbia). Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT, OTCQB: PCRCF, Frankfurt: NXFE) (Pacific Rim oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es Moats Scientific and Metallurgical Consulting LLC (MSM) mit der Durchführung einer umfassenden technischen Prüfung der Verarbeitungsoptionen für das nickel- und kobalthaltige Material beim unternehmenseigenen Projekt TNM in Indonesien beauftragt hat.

Die Prüfung soll bis 31. März 2018 abgeschlossen sein und wird Folgendes beinhalten:

1) Beschreibung früherer Anlagen, die ähnliches Material verarbeitet haben, wobei das Hauptaugenmerk auf die Gewinnung von Nickel und Kobalt gerichtet ist 2) Beschreibung von Prozessen, die für den Materialtyp verwendet werden könnten, jedoch noch nicht auf kommerzieller Ebene durchgeführt wurden 3) Identifizierung der Vor- und Nachteile eines jeden geprüften Prozessfließschemas 4) Empfehlungen für zukünftige Arbeiten, um Tests auf ein Minimum zu reduzieren und den Fokus rasch auf 1 oder 2 Fließschemaoptionen zur weiteren Untersuchung zu richten

Der Principal von MSM, der das Buch Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals geschrieben hat, gilt als globale Führungspersönlichkeit bei der Gewinnung von Kupfer, Kobalt und Nickel.

Ranjeet Sundher, President und Chief Executive Officer von Pacific Rim Cobalt, sagte: Ich denke, dass wir eine außergewöhnliche Möglichkeit haben, ein Unternehmen in der Batteriemetallbranche aufzubauen. Pacific Rim Cobalt plant, einen beträchtlichen Aktionärswert zu schaffen, indem es vom historischen weltweiten Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien profitiert.

Die Nachfrage nach Nickel und Kobalt wird voraussichtlich steigen, zumal die Produktion und die Einführung von Elektrofahrzeugen und deren Lithium-Ionen-Batterien ebenfalls steigen werden. Auf dem Elektrofahrzeugmarkt werden drei grundsätzliche Arten von Batterien verwendet, bei denen Nickel und Kobalt zur Anwendung kommen: Lithium-Kobaltoxid (LCO), Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) und Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA).

Über Pacific Rim Cobalt Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Kobaltlagerstätten mit Produktionsreife gerichtet ist. Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche.

Pacific Rim Cobalt Corp.

Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com

Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger

(778) 985-8934 sean@theparmargroup.com

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die sich auf spezifische Faktoren beziehen, wie sie hier bzw. anderweitig in den bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde regelmäßig eingereichten Unterlagen von Pacific Rim Cobalt beschrieben sind. Im Rahmen dieser Pressemeldung lässt die Verwendung von Begriffen wie z.B. werden, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen erkennen. Die Informationen in dieser Pressemeldung wurden zwangsläufig zusammengefasst und beinhalten möglicherweise nicht alle verfügbaren wesentlichen Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten u.a. - jedoch ohne Einschränkung - Aussagen zu zukunftsbezogenen Ereignissen sowie andere Aussagen, bei denen es sich nicht um Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die zwar auf Grundlage des Geschäfts und der Märkte, in denen Pacific Rim Cobalt tätig ist, von der Geschäftsführung für angemessen befunden werden, aber zwangsläufig bedeutenden operativen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterworfen sind.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Licht solcher Faktoren ausgelegt werden.

Pacific Rim Cobalt hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen oder dass sich die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich erfüllen. Den Lesern wird angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Pacific Rim Cobalt hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Pacific Rim Cobalt übernimmt keinerlei Haftung für Informationen, die von anderen hier erwähnten Unternehmen veröffentlicht werden.

