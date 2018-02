Die Steinhoff-Aktie steigt zum Wochenauftakt um rund 10% - bereits am Freitag schraubte sich das Papier des angeschlagenen Möbelbauers um satte 9,3% nach oben. Dennoch müssen Steinhoff-Aktionäre in der 1-Monats-Betrachtung immer noch einen Kursverlust in Höhe von ca. 26% verbuchen. Seit Jahresauftakt 2018 bietet sich jedoch ein anderes Bild: Mit einem Plus von rund 19% zählt...

