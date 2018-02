PALO ALTO (IT-Times) - Tesla hat sein Geschäft in China im Jahr 2017 in etwa verdoppeln können, auch in Norwegen legte der Tesla-Umsatz kräftig zu. Dies geht zumindest aus einem SEC-Filing (10-K Geschäftsbericht) hervor, den Tesla inzwischen veröffentlicht hat. Demnach konnte Tesla seinen Umsatz in China...

Den vollständigen Artikel lesen ...