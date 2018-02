Frankfurt - Sinkende Anleiherenditen am langen Ende und eine freundliche Tendenz an den Aktienmärkten. Der Handel schien zum Wochenschluss ein Signal setzen zu wollen: Die Finanzmärkte haben sich vom hektischen Treiben zu Monatsbeginn wieder beruhigt, so die Analysten der Deutschen Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...