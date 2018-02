Die Nachricht, dass die chinesische Geely-Holding, vom Markt unbemerkt, knapp zehn Prozent an Daimler (ISIN: DE000710000) erworben hat, kam am Freitag nach Handelsende. Die Geely-Holding ist u.a. Mutter von Volvo und wollte offenbar im Herbst unmittelbar bei Daimler einsteigen. Dort habe man, so Medienberichte, auf die Börse verwiesen: Man könne gerne dort Daimler-Aktien kaufen. Nicht gerade nett. Und die Investoren fürchten nun, dass Geely, die so sogar mehr Anteile als avisiert erworben haben, beginnen könnte, bei Daimler ggf. auch aggressiver mitzureden. Von Geely hieß es, man habe derzeit nicht vor, diesen knapp zehnprozentigen Anteil weiter auszubauen. Aber diese Beteiligung an sich ...

