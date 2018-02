New York (ots/PRNewswire) - Forbes Travel Guide hat seine jährlich erstellte Bewertung nach Sternen bekanntgemacht und das Baccarat Hotel New York als neues Forbes Travel Guide Fünf-Sterne-Hotel gekrönt. Das Baccarat Hotel New York ist eines von nur zwei Hotels in New York City, das den Five Star-Award seit 2016 erhält, und wird gemeinsam mit allen Sterne-Preisträgern auf ForbesTravelGuide.com präsentiert.



Das Baccarat Hotel ist im Besitz der Sunshine Insurance Group, einer umfassenden Versicherungs- und Finanzgruppe mit Sitz in China, die zu den erfolgreichsten Versicherungs- und Investmentgesellschaften des Landes zählt. Sunshine Insurance erwarb die Immobilie von der Starwood Capital Group im Jahre 2015.



"Wir haben, als wir das Baccarat Hotel New York schufen, versucht, die Eleganz und Perfektion der legendären französischen Kristallmanufaktur in einer luxuriösen Lifestyle-Hospitality-Marke neu erstehen zu lassen", sagt Barry Sternlicht, Chairman und CEO der Starwood Capital Group, der Muttergesellschaft des Baccarat Hotel New York. "Wir freuen uns sehr über die Fünf-Sterne-Bewertung, die prestigeträchtigste und höchste Auszeichnung des Forbes Travel Guide. Es ist eine Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams, das unseren Gästen ein unvergleichliches Maß an Luxus bietet".



Informationen zum Baccarat Hotel New York:



Das Baccarat Hotel New York ist das erste Hotel und weltweites Aushängeschild der 254 Jahre alten Kristallmanufaktur Baccarat. Die gegenüber dem Museum of Modern Art und in unmittelbarer Nähe der legendären Fifth Avenue-Einkaufsmöglichkeiten gelegenen 114 Gästezimmer und Suiten, die vom Pariser Luxusdesigner-Team Gilles & Boissier kreiert wurden, sind mit ihrer aufwendigen Ausführung und handwerklicher Liebe zum Detail ein Fest für die Sinne. Die Ausstattung umfasst stilvolle Salons, in denen die Gäste Frühstück, Cocktails, Nachmittagstee und kleine feine Speisen genießen können; eine Kristall-Bar mit markantem Tonnengewölbe und Baccarat-Kristallgläsern; das Spa de La Mer, das weltweit erste seiner Art, und einen 16,8 Meter (55 Fuß) langen Swimming-Pool aus Marmor mit einem Hauch von Côte d'Azur. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.baccarathotels.com.



Informationen zur SH Group:



Die SH Group, eine Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group, ist ein global tätiges Unternehmen für die Verwaltung von Hotelmarken, das Starwood bedeutende eigene Investitionsmöglichkeiten erschließt und die Rendite der Hotelinvestitionen in die dedizierten Hotelfonds des Unternehmens maximiert. Die SH Group ist Eigentümerin der auf Nachhaltigkeit fokussierten Marke 1 Hotels & Resorts und besitzt die Lizenz für die Baccarat Hotels sowie weitere potentielle zukünftige Hotelmarken. Die unter Leitung von Arash Azarbarzin als President stehende SH Group setzt auf kontinuierliche Erweiterung und plant die Eröffnung von 1 Hotels an weiteren Standorten wie Los Angeles, Cabo und Haitang Bay.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/645326/SH_Group_Baccarat_H otel_New_York_Grand_Salon.jpg



OTS: SH Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129702.rss2



Pressekontakt: Elizabeth Traub elizabeth@ejmediagroup.com 646-701-7042