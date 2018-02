Amsterdam (ots/PRNewswire) -



- Langjährige Wachstumsbilanz wird fortgesetzt: Nettoumsatz von 345 Millionen EUR im Jahr 2017, Steigerung von 17 Prozent - Erhalt der europäischen Zulassung für PLENVU® und Markteinführung - Stärkung seiner Position durch Akquisition von Merus Labs International Inc. für 342 Millionen CAD - Produkte von Norgine werden von mehr als 15 Millionen Patienten genutzt



Norgine führt seine Vision 2020 weiterhin aus:



- Umsatzsteigerung seiner Produkte in seiner Infrastruktur in Europa und Australien - Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie



PRODUKTE



Eigenprodukte:



- MOVICOL® - Trotz Konkurrenz durch Generika hielt unser führendes Produkt gegen Verstopfung seine Führungsposition trotz einer geringfügigen Verringerung seines Umsatzes auf 157 Millionen EUR (2016: 159 Millionen EUR). - MOVIPREP® - Unsere 2-Liter-Vorbereitung zur Darmspiegelung erzielte einen Umsatz von 57 Millionen EUR, eine Steigerung von 7 % (2016: 53 Millionen EUR). - PLENVU® - Zulassung für Europa und die erste 1-Liter-Koloskopie-Darmvorbereitung auf dem Markt



Wichtige in Lizenz hergestellte Produkte:



- XIFAXAN® - Unser Produkt zur Behandlung hepatischer Enzephalopathie erzielte einen Umsatz von 51 Millionen EUR, eine Steigerung von 24 % (2016: 41 Millionen EUR). - LYMPHOSEEK® - Das neue Radiopharmakon zum Einsatz in Sentinel-Lymphknoten-Biopsien (SLNB), bei erwachsenen Patienten mit Brustkrebs, Melanom oder lokalisiertem Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle kam in Dänemark, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich auf den Markt.



Wichtige akquirierte Produkte:



- Portfolio von Merus Labs International Inc. - 12 etablierte Produkte wurden übernommen, darunter SINTROM®, EMSELEX®, ELANTAN®, ISOKET®, DEPONIT®, SALAGEN® und ESTRADERM®, die in ganz Europa und weiteren ausgewählten Märkten vertrieben werden, sowie VANCOCIN®, das in Kanada erhältlich ist. Trug seit seiner Akquisition am 17. Juli 2017 31 Millionen EUR bei.



NORGINE STÄRKT SEINE POSITION ALS PARTNER DER WAHL IN DER EU IM BEREICH SPEZIALPHARMAZEUTIKA.



- Merus Labs International Inc. Diese Akquisition erweiterte sowohl den Umfang als auch den Umsatz von Norgine, stärkte das Geschäft und wird in der Zukunft neue Möglichkeiten eröffnen. - Apharm s.r.l. Norgine expandierte seine Partnerschaft mit Apharm s.r.l mit einem exklusiven Vermarktungsabkommen für ZIVEREL® PLUS, eine Erweiterung der ZIVEREL®-Familie. Die bestehende Kooperation zwischen Norgine und Apharm s.r.l. wird durch das Abkommen weiter ausgebaut, das Norgine mit dem Vertrieb von ZIVEREL® in Europa, Australien und Neuseeland betraut.



Peter Stein, CEO von Norgine: "2017 war ein Jahr der Transformation für Norgine. Wir haben unsere Strategie als das europäische Spezialpharmaunternehmen schlechthin erfolgreich ausgeführt und den flächenbereinigten Umsatz unserer bestehenden Produkte gesteigert, die Zulassung für PLENVU® in Europa erhalten und Merus Labs International Inc. übernommen und integriert. Unsere Strategie funktioniert. Wir haben eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum unserer Erträge und Rentabilität aufgebaut. 2018 ist das Jahr der Beschleunigung für Norgine. Wir werden uns weiterhin auf die Optimierung des Vertriebs unserer bestehenden Produkte konzentrieren und gleichzeitig neue Möglichkeiten verfolgen, um transformative Produkte zu Patienten zu bringen."



Hören Sie sich die Rede von Peter Stein, CEO von Norgine, zur Performance im Jahr 2017 und den Zielen für 2018 an.



