Die 2M Holdings Ltd ("2M") freut sich bekannt zu geben, dass sie nach der kürzlich erfolgten Übernahme des Düsseldorfer Unternehmens CE-O2 GmbH (http://www.ce-o2.de/) nun die Franken-Kosmetik-Chemiehandel GmbH & Co KG ("FrankenChemie (http://www.frankenchemie.de/)"), einen im Familienbesitz befindlichen Händler von Spezialchemikalien mit Sitz in Nürnberg, Deutschland, übernommen hat.



Mottie Kessler MBE, Aufsichtsrat- und Vorstandvorsitzender von 2M, sagt: "2M sucht nach Möglichkeiten, seine Präsenz auf dem europäischen Festland auszuweiten. Der Erwerb der FrankenChemie stellt eine solche Möglichkeit dar. Das engagierte und erfahrene Team von FrankenChemie, die Fähigkeit, Kunden mit einem Anwendungslabor zu unterstützen und Just-in-Time-Lieferungen in der richtigen Packungsgröße durchzuführen, sind die Stärken von FrankenChemie. 2M wird nun auf diesen Stärken aufbauen und in das Unternehmen investieren, um Kunden und Lieferanten ein noch besseres Angebot bieten zu können. Wir freuen uns daher sehr über diese Akquisition."



Der Branchenfokus und das Produktangebot der FrankenChemie ist dem der



Surfachem (http://www.surfachem.com/) ltd. sehr ähnlich, einem der größten Unternehmen von 2M, das bereits in Großbritannien, Skandinavien, Polen und Brasilien vertreten ist. Der Hauptlieferant von FrankenChemie (http://www.frankenchemie.de/) - Evonik Industries AG ("Evonik (http://www.surfachem.com/evonik)") - ist auch einer der Hauptlieferanten von Surfachem (http://www.surfachem.com/) UK. Die Fähigkeit von Surfachem (http://www.surfachem.com/) , (http://www.surfachem.com/) Herstellern von Körperpflege- und Hygieneprodukten technische Unterstützung und Formulierungsberatung zu bieten, ist eine ihrer Stärken.



Jörg Prante, Key Account Manager & Manager Sales Central Europe, SubsaharanAfrika, Evonik (http://www.surfachem.com/evonik): "Nach einer langjährigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit



2M und Surfachem freuen wir uns, dass 2M und FrankenChemie zusammenkommen."



Die FrankenChemie (http://www.frankenchemie.de/) mit ihrem zentralen Sitz in Nürnberg und ihrem



ausgezeichneten Ruf ist die perfekte Ergänzung für das weitere Wachstum von 2M in Europa. Das Unternehmen vertreibt Spezialchemikalien, vor allem in den Bereichen Personal Care, Home Care und Food Ingredients, in Deutschland und anderen EU-Ländern.



Über FrankenChemie



FrankenChemie (http://www.frankenchemie.de/), ein Familienunternehmen in Privatbesitz, wurde 1983 gegründet.



Das Unternehmen vertreibt Spezialchemikalien, vor allem in den Bereichen Personal Care, Home Care und Food Ingredients, in Deutschland, Kroatien, Mazedonien, Slowenien, Serbien und Benelux.



Zu den Evonik-Produkten, die von FrankenChemie und Surfachem vertrieben werden, gehören unter anderem:



ABIL (http://www.surfachem.com/abil-350) ® (http://www.surfachem.com/abil-350), ANTIL (http://www.surfachem.com/antil-soft-sc) ® (http://www.surfachem.com/antil-soft-sc), AXOL (http://www.surfachem.com/axol-c-62-pellets) ® (http://www.surfachem.com/axol-c-62-pellets), Ceramide (http://www.surfachem.com/ceramide-iii), COSMOFERM (http://www.surfachem.com/cosmoferm-mix-iii)®, HyaCare (http://www.surfachem.com/hyacare)®, ISOLAN (http://www.surfachem.com/isolan-17)®, LACTIL (http://www.surfachem.com/lactil)®,



Phytosphingosine (http://www.surfachem.com/phytosphingosine), PROTEGIN (http://www.surfachem.com/protegin-w)®, REWOCID (http://www.surfachem.com/rewocid-du185-se)®, REWODERM (http://www.surfachem.com/rewoderm-li-520-70)®, REWOMID (http://www.surfachem.com/rewomid-f) ®,



REWOPAL (http://www.surfachem.com/rewopal-peg-6000-ds-a)®, REWOPOL (http://www.surfachem.com/rewopol-s-1954)®, REWOTERIC (http://www.surfachem.com/rewoteric-am-2-c-nm)®, SK-INFLUX (http://www.surfachem.com/sk-influx)®, SKINMIMICS (http://www.surfachem.com/skinmimics)®, SPHINGOKINE (http://www.surfachem.com/sphingokine-np)®, SPHINGONY (http://www.surfachem.com/sphingokine-np)®, TAGAT (http://www.surfachem.com/tagat-s)®, TEGIN (http://www.surfachem.com/tegin-m)®, TEGO (http://www.surfachem.com/tego-acid-s40-p)® TEGOLON (http://www.surfachem.com/tegolon-12-10)®, TEGOSOFT (http://www.surfachem.com/tegosoft-ac)® und VARISOFT (http://www.surfachem.com/tegosoft-sh)®.



Das Unternehmen hat seinen operativen Standort in der Region Nürnberg.



Über die Unternehmensgruppe 2M Holdings:



2M Holdings Ltd (http://www.2mholdings.com/) bietet ein Portfolio mit starken Marken-Chemikalien in der Distribution und ergänzenden Chemie-



Dienstleistungsunternehmen für Mustermanagement, Lagerung und Mischung. Die Gruppe befindet sich in Privatbesitz und wurde 2004 von Mottie Kessler MBE, dem heutigen Vorsitzenden, gegründet.



Mit Hauptsitz in Großbritannien und lokaler Präsenz in Deutschland, China, Benelux, Irland, Polen, Skandinavien, Brasilien exportiert 2M in über 90 Länder.



2M Holdings Limited (http://www.2m-holdings.com/) umfasst: Banner Chemicals (http://www.bannerchemicals.com/), Surfachem (http://www.surfachem.com/), MP Storage & Blending (http://www.mpstorage.com/), Packed Chlorine (http://www.packedchlorine.com/), SampleRite UK (http://www.samplerite.com/), SampleRite China (http://www.samplerite.cn/), CE (https://www.ce-o2.de/) - (https://www.ce-o2.de/) O2 (https://www.ce-o2.de/) und Stowlin Croftshaw (http://www.stowlin.com/).



2M ist spezialisiert auf Lösemittel, Spezialchemikalien und Tenside für die



Automobilindustrie, Präzisionsreinigung, Beschichtung, Emissionsreduzierung, Ölfeld & Raffinerien, Aromen & Düfte, Körperpflege, Haushalts- & Industriehygiene und Pharmaindustrie.



2M produziert auch: CleanAirBlue (http://cleanairblue.com/), Pigmentan (http://www.pigmentan.com/), MEC (http://methylene-chloride-prime.com/)-Prime (http://methylene-chloride-prime.com/), Perklone EXT (http://perklone-ext.cn/English/), Perklone D (http://perklone-d.com/), Perklone MD (http://perklone-md.cn/English/) und Triklone (http://triklone-le.cn/English/) LE, SamSol (http://www.precisioncleaningsolution.co.uk/), und Packed Chlorine (http://www.packedchlorine.com/).



