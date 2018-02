Zürich - In der letzten Woche beruhigte sich das Geschehen an den Aktienmärkten. Der VIX-Index, der die Volatilität des S&P500 misst, sank von 19.5 auf 16.5. In der Spitze der jüngsten Korrektur erreichte er Werte von fast 40. Der S&P500 stieg über die verkürzte Handelswoche um 0.6%. Es fiel auf, dass der Markt jeweils stark eröffnete um im Tagesverlauf die Gewinne wieder preiszugeben. Erst am Freitag überzeugte der S&P500 mit einem deutlichen Plus von 1.60%. Der Technologiesektor profitierte von optimistischen Signalen der beiden HP-Firmen, was dem Nasdaq zu einem Wochengewinn von 1.4% verhalf.

In Europa veränderte sich der Stoxx600 kaum. Der Dax stieg leicht um 0.3%. Der Schweizer Markt büsste 0.43% an Wert ein, weil die Kurse der schwergewichtigen Pharmawerte Novartis (-1.7% über die Woche) und Roche (-1.5%) fielen. Gefragt waren dagegen Versicherungswerte wie Swiss Re (+3.2%) und Zurich (1.5%).

Bei den Währungen entwickelte sich der USD gegenüber dem EUR wieder etwas stärker. Da sich der EUR/CHF seitwärts bewegte, konnte sich der USD auch gegenüber dem CHF von den Tiefstständen unter 93 Rappen lösen.

Nach dem starken Zinsanstiegen beruhigte sich die Lage in der letzten Woche. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen beendeten die Woche bei 2.87% und blieben damit unter der psychologisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...