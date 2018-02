Bonn - Weder die deutschen BIP-Daten, noch die finalen EWU-Inflationsdaten für Januar boten am vergangenen Freitag Überraschungspotenzial für die Akteure am deutschen Rentenmarkt, berichten die Analysten von Postbank Research.Stattdessen hätten die schwächeren Sentimentindikatoren der vorangegangenen Tage auf das Renditeniveau gedrückt. Die 10-jährige Bundrendite habe um 5 Basispunkte auf 0,66% nachgegeben. Auch im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten Bundesanleihen mit 0,04% (-3 Basispunkte) beziehungsweise -0,53% (-1 Basispunkt) unter ihrem jeweiligen Vortagsniveau rentiert. Zur höheren Nachfrage nach als sicher geltenden Bundesanleihen könnten dabei auch die am kommenden Sonntag anstehenden Wahlen in Italien beigetragen haben.

