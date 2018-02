Düsseldorf - Der jüngste Zinsanstieg in den USA hat auch im Verlauf der 30-jährigen Rendite Spuren hinterlassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So ergebe sich als Konsequenz der seit Jahresbeginn anziehenden Renditen inzwischen eine nach oben aufgelösten Bullenflagge sowie der Bruch des seit Anfang 2011 bestehenden Baissetrends (akt. bei 3,07%). In diesem Zusammenhang stehe nun eine entscheidende Widerstandszone zur Disposition. Die letzten Zinsanstiege seien in schöner Regelmäßigkeit zwischen 3,22% und 3,26% ausgelaufen - hier befänden sich interessanterweise auch die Hochs der letzten drei Jahre. Die größte Relevanz verleihe diesen Hürden aber sicherlich die Tatsache, dass bei einem Spurt über dieses Level ein großer Doppelboden - definiert durch die Renditetiefs bei 2,22% bzw. 2,09% - abgeschlossen wäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...