Wien - Die Woche beginnt in Hinblick auf Veröffentlichungen verhalten - erwähnenswert erscheinen uns heute nur die US-Neubauverkäufe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In weiterer Folge werde aber der Datenreigen Fahrt aufnehmen.In den USA stünden der Auftragseingang für dauerhafte Güter, das Verbrauchervertrauen des Conference Board (Dienstag), das BIP und der Chicago PMI (Mittwoch) sowie die privaten Konsumausgeben und eine Menge an Inflationsindikatoren (Donnerstag) am Programm. Den Höhepunkt stelle wohl der ISM Index (Donnerstag) dar.

Den vollständigen Artikel lesen ...