2. Craftbier Festival der Alpen und die traditionelle Skihüttenroas sorgen im März 2018 für beste Stimmung am Hochkönig



Region Hochkönig (ots) - Zwtl.: Volksmusikalische Skihüttenroas: 14 x Pistengenuss vom Feinsten



Die Skihüttenroas am 18. März ist der wahrscheinlich unterhaltsamste und abwechslungsreichste Tag der Wintersaison am Hochkönig. In und neben 14 Skihütten des weitläufigen Skigebiets mit 120 Pistenkilometern geht an diesem Tag die Post ab. Wer reichlich Appetit, seine Skiausrüstung und viel gute Laune mitbringt, ist bestens vorbereitet. Ab 11 Uhr geht es auf den Hütten heiß her - mit Volksmusik live und "unplugged", von der klassischen Tanzlmusi bis zu modernen Blech-Brass-Bands. Daneben verwandeln Alphorn- und Weisenbläser das Skigebiet in eine große Outdoor-Bühne.



Nostalgie-Skifahrer in originellen Outfits runden das Spektakel ab. Auch für die übrigen Sinne ist einiges geboten: Zur Skihüttenroas werden süße und herzhafte regionale Spezialitäten aufgetischt. Kaum widerstehen kann man außerdem den Spezialitäten, die beim höchsten Bauernmarkt der Alpen angeboten werden. Den ganzen Tag lang verkaufen Bauern aus der Region direkt neben den Pisten feinste Produkte: geräuchertes Rindfleisch, würzigen Käse oder fruchtigen Schnaps, alles hausgemacht aus besten Zutaten. Wer das breite Sortiment voll auskosten möchte, schnallt sich Skier oder Snowboard an und fährt von Hütte zu Hütte durch das ganze Skigebiet.



Zwtl.: 2. Craftbier Festival der Alpen: Vielfalt und Kreativität im Glas



Nur eine Woche nach der traditionellen Skihüttenroas dreht sich am Hochkönig alles um kreative Innovationen in flüssiger Form. Das handgemachte - "handcrafted" - Bier gilt als das ehrliche und einfallsreiche Pendant zu den Mainstream-Bieren großer Brauereikonzerne. Es geht nicht darum, das beliebte Getränk im großen Stil zu produzieren und dabei einem massentauglichen Geschmack konstant treu zu bleiben. Craftbier bedeutet vielmehr den Fokus auf die traditionelle Handwerkskunst zu legen, hochwertige Zutaten zu verwenden und damit unkonventionelle Geschmacksrichtungen zu schaffen.



Craftbier-Brauer bringen wahre Vielfalt ins Glas. Das 2. Craftbier Festival der Alpen findet am Wochenende vom 23. bis zum 24. März statt. 14 Brauereien besuchen an diesem Wochenende die Region Hochkönig. Los geht es am Freitag ab ca. 18 Uhr unten im Tal. In teilnehmenden Unterkunftsbetrieben der Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach wird es dann ein Menü mit Verkostung exklusiver Craftbiere geben. Einen Tag später steht ein Ortswechsel an, denn die Brauereien bieten auf den Skihütten der Region kostenlose Bierproben an. Dabei wird in jeder teilnehmenden Hütte ein anderer Braumeister zu Besuch sein, seine Produkte vorstellen und den Gästen Rede und Antwort stehen. Für Festivalstimmung sorgen außerdem Top DJs und Livemusik.



