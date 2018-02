Dem DAX ist es auch am Freitag nicht gelungen den wichtigen Widerstand bei 12.500 Punkten nachhaltig zu überwinden. Am Ende des Tages notierte er allerdings nur noch rund 14 Punkte darunter. Ob es ihm zum Start in die neue Woche gelingt darüber zu steigen, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.