Um die Jahrtausendwende entstanden Manufacturing Execution Systeme (MES), um die Werkstattsteuerung zu unterstützen. Davon haben sie sich bis heute zwei Kernaufgaben erhalten: Zum einen die Forderung nach einer realistischeren Einplanung der Fertigungsaufträge. Ursprünglich erfolgte diese manuell über sogenannte Plantafeln. Elektronische Leitstände automatisierten diese Funktion schrittweise und entwickelten sich mittels Planungsalgorithmen zur heutigen APS-Software. Zum anderen sollen MES die Unternehmen bei produktionsnahen Aufgaben administrativ unterstützen. Denn Branchen wie die Prozessindustrie automatisierten bereits sehr frühzeitig Rückmeldesysteme oder Auswertefunktionen, um ihr operatives Produktionsmanagement umfassend zu überwachen. Heute ist der Begriff MES in der Industrie als eigenständiger Bereich des Produktionsmanagements etabliert und dessen relevanten Aufgaben bekannt (vgl. [VDI1]).

Nachdem MES zwischenzeitlich in den Hintergrund traten, lenkten die unter dem Stichwort Industrie 4.0 diskutierten Konzepte die Aufmerksamkeit wieder stärker darauf. Denn die Digitalisierung der Produktion bildet den Kerngedanken von MES. Schließlich verarbeiten sie Informationen prozessnah und schnell, um diese dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Außerdem verknüpfen sie Daten aus der übergeordneten Planungsebene mit der Automatisierungsebene und schaffen so insgesamt Transparenz in der Produktion. Mit dem Vordringen der Digitalisierung in die Unternehmen unter dem Leitbegriff Industrie 4.0 streben die Anwender eine echtzeitnahe Verbindung von MES mit den Produktionsprozessen und -einrichtungen an, um ihre Lieferzeit, Termintreue und Produktivität zu erhöhen.

Marktübersicht Manufacturing Execution Systeme (MES)

Diese Marktübersicht enthält die wichtigsten MES, um die Fertigung in der Kunststoff-verarbeitende Industrie zu steuern, zu überwachen und zu regeln. Im Idealfall lassen sich damit die Fertigung effizienter gestalten und das Einhalten von Terminen vereinfachen. Die in der Marktübersicht enthaltenen MES-Anbieter lassen sich beispielsweise nach Einsatzbereich, Zielsetzung oder Funktionsumfang sortieren.

MES: Alleskönner und Spezialisten stehen zur Wahl

Die Produktionsanwender sehen sich mit einer nahezu unübersichtlichen Fülle von Anbietern und IT-Werkzeugen mit unterschiedlichem Funktionsumfang und Branchenausrichtung konfrontiert. Allein im deutschsprachigen Raum existieren derzeit über 150 MES-Lösungen (vgl. [MES17]). Der Markt lässt sich dabei nach verschiedenen Kriterien unterteilen. Eine eingängige Unterteilung bildet die nach Funktionsumfang. So existieren einerseits Generalisten-MES, die ein breites Funktionsspektrum anbieten und sich oftmals auch branchenneutral positionieren. Andererseits existieren spezialisierte MES, die sich entweder auf ausgewählte Funktionen oder auf branchentypische Funktionskombinationen konzentrieren.

