Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther hat kurz vor dem CDU-Parteitag in Berlin die Ministerliste von Kanzlerin Angela Merkel gelobt und eine inzwischen wieder gute Atmosphäre in der Partei festgestellt. "Das ist wirklich eine starke Ministerliste, die Angela Merkel vorgelegt hat", sagte Günther im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es gebe eine "deutliche Verjüngung", neue Namen seien mit dabei, und vermeintliche Kritiker seien eingebunden. "Von daher hat sie da einen richtig großen Wurf gemacht."

Günther betonte, am Ende der Koalitionsverhandlungen sei die CDU "nicht begeistert" vom Ressortzuschnitt gewesen. "Wir haben zu viel an die CSU abgegeben, was nicht gerechtfertigt ist, und wir haben auch an die SPD zu viel abgegeben", kritisierte er. Dafür habe die CDU bei den Inhalten punkten können. "Ich glaube, dass der Unmut sich gelegt hat", betonte er. Die Partei sei "wirklich begeistert" von der Entwicklung danach. So werde die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach seiner Überzeugung bei dem Parteitag "mit einem richtig guten Ergebnis" gewählt werden.

