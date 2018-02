Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 300 auf 290 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schweizer Pharmakonzern sei sein neuer weltweiter Favorit in der Pharmabranche, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Montag vorliegenden Studie. Roche habe wie erwartet eine konservative Prognose für 2018 abgegeben. Die wenig vielversprechenden Ziele dürfte das Unternehmen aber dank guter Geschäfte mit den Mitteln Ocrevus, Perjeta und Gazyva toppen können./tav/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: CH0012032048