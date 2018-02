Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag zum Beginn der neuen Woche fester auf breiter Front. Der SMI nimmt damit einen weiteren Versuch zur Rückeroberung der Marke bei 9'000 Punkten, nachdem die Vorwoche mehr oder weniger seitwärts verlaufen ist. Gestützt werden die Aktien von einem starken Anstieg der Kurse am Freitag in New York sowie in Asien am Montag. Geholfen haben dabei etwas zurückgekommene Zinsen an den Anleihemärkten in den USA. Die Investoren rechnen damit eher wieder mit lediglich moderaten Zinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank. Schon leicht fallende Renditen seien gegenwärtig gute Nachrichten für die Aktienmärkte, hiess es dazu in Börsenkreisen.

Diese erwarten allgemein einen eher ruhigen Auftakt in die neue Börsenwoche, denn die Agenda ist sowohl hinsichtlich Unternehmensnews als auch mit Blick auf wichtige Konjunkturdaten noch praktisch leer. Im Wochenverlauf werden aber aus den USA weitere Inflationsdaten erwartet, und der neue Fed-Präsident Jerome Powell wird mit der geldpolitischen Lagebeurteilung einen ersten grossen Auftritt vor dem US-Kongress haben. Hierzulande stehen ab Dienstag die Jahresabschlüsse von über 30 börsenkotierten Firmen zur Publikation an, darunter Swiss Life, Kühne+Nagel, Adecco und LafargeHolcim.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,39% höher bei 8'983,42 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,39% auf 1'481,02 Punkte ...

