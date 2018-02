Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 5500 auf 5075 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Ian Hilliker überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Rangliste und die Bewertungen der globalen Pharmakonzerne - auch mit Blick auf kurzfristige Kurstreiber. AstraZeneca belegt in der Rangfolge des Experten einen der letzten Plätze, unter anderem anderem wegen des schwierigen US-Diabetesgeschäfts und herrschendem Konkurrenz- und Preisdruck./tav/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: GB0009895292