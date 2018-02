FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Anteil von knapp 10 Prozent ist der chinesische Investor Geely laut der UBS bei Daimler in größerem Stil eingestiegen als erwartet. Nachdem Daimler eine Beteiligung der Chinesen zuvor abgelehnt habe, habe man damit gerechnet, dass Geely am Markt einen Anteil von 3 bis 5 Prozent aufkauft, schrieb der Analyst Paul Gong in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Diese Prognose hätten die Chinesen nun bei weitem überboten.

Geely als voraussichtlich langfristiger Investor sei positiv auch für den Daimler-Kurs, merkte der Experte an. Geely sei nun in der Lage, mit Daimler zu kooperieren, auch wenn dies noch einige Zeit dauern könnte. So könnten Geely-Händler künftig auch Fahrzeuge von Daimler anbieten, wie sie das in den vergangenen sieben Jahren mit den Fahrzeugen von Volvo bereits getan hätten.

Die Kooperation von Daimler mit dem chinesischen Autobauer BAIC könne sich allerdings nun "verkomplizieren". Hier sei das letzte Wort noch nicht gesprochen./bek/ag/jha/

ISIN DE0007100000

