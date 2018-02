Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 26.02.2018 Kursziel: EUR22,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 27.09.2016; vorher: Buy Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 23.60 to EUR 22.50. Abstract: Q2 17/18 results showed a 7.1% increase in sales to EUR108.0m (FBe EUR109.2m; Q2 16/17: EUR100.8m) and a 4.2% rise in EBIT to EUR13.5m (FBe EUR13.8m; Q2 16/17: EUR12.9m). Both numbers were close to our forecasts as EBIT benefited from a EUR0.8m gain on the sale of real estate which cushioned the effect of a production interruption in Germany. Profitability in Germany should rebound to the normal level during the second half of the financial year, while the acquisition of Rindchen's Weinkontor will clearly outweigh the expected further private label contract expiries. We expect full year business development in France to continue to be influenced by a slight negative shift in the product mix and higher depreciation due to the start-up of a new bottling line. East Central Europe is currently the 'star' of the group due mainly to the growth of the wine business in Poland. We expect this segment to overtake France in 2017/18 as the generator of the highest EBIT margin within SWA. In the light of performance during the first six months of 2017/18, we now take a more conservative view of the future EBIT margin in the German segment. We have also lowered our EBIT margin forecasts for France to reflect the above-mentioned higher depreciation charge and product mix change. However, we have revised up numbers for East Central Europe to following the strong recent improvement in profitability. On the basis of the changes in our projections, we now see fair value for the SWA shares at EUR22.50 (previously: EUR23.60). We maintain our Add recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 23,60 auf EUR 22,50. Zusammenfassung: In Q2 17/18 erzielte SWA ein Umsatzplus von 7,1% auf EUR108,0 Mio. (FBe EUR109,2 Mio.; Q2 16/17: EUR100,8 Mio.) und einen Anstieg des EBIT um 4,2% auf EUR13,5 Mio. (FBe EUR13,8 Mio.; Q2 16/17: EUR12,9 Mio.). Beide Zahlen lagen nahe bei unseren Prognosen, da das EBIT von einem Gewinn aus Immobilienverkäufen in Höhe von EUR0,8 Mio. Euro profitierte, der den Effekt einer Produktionsunterbrechung in Deutschland abfederte. Die Profitabilität in Deutschland sollte sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wieder normalisieren, und die Übernahme von Rindchen's Weinkontor dürfte den erwarteten weiteren Umsatzrückgang im Eigenmarkengeschäft deutlich überkompensieren. Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsentwicklung in Frankreich in diesem Geschäftsjahr weiterhin von einer leicht negativen Verschiebung des Produktmixes und höheren Abschreibungen aufgrund der Inbetriebnahme einer neuen Abfüllanlage geprägt sein wird. Ostmitteleuropa ist derzeit der 'Star' der Gruppe, hauptsächlich aufgrund des Wachstums des Weingeschäfts in Polen. Wir gehen davon aus, dass dieses Segment 2017/18 Frankreich als Erzeuger der höchsten EBIT-Marge im Konzern überholen wird. Vor dem Hintergrund der Entwicklung in den ersten sechs Monaten 2017/18 beurteilen wir die künftige EBIT-Marge im deutschen Segment nunmehr konservativer. Darüber hinaus haben wir unsere EBIT-Margenprognosen für Frankreich gesenkt, um höhere Abschreibungen und eine leicht nachteilige Veränderung des Produktmixes zu berücksichtigen. Wir haben jedoch die Zahlen für Ostmitteleuropa nach oben angepasst, um der starken jüngsten Verbesserung der Rentabilität Rechnung zu tragen. Aufgrund der veränderten Prognosen sehen wir für die SWA-Aktie nun einen fairen Wert von EUR22,50 (bisher: EUR23,60). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16135.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

