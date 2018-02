Unterföhring (ots) - Starker Show-Sonntag in SAT.1! "The Voice Kids" performt in der dritten Woche mit Bestwert und freut sich über hervorragende 12,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Die drei Coaches Nena & Larissa, Mark Forster und Max Giesinger holten sich zusammen zehn junge Talente in ihre Teams.



"The Biggest Loser" läuft weiter sehr gut und überzeugt bereits am Vorabend mit tollen Quoten von 12,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.



"The Voice Kids", immer sonntags, 20:15 Uhr in SAT.1



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU), Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 26.02.2018 (vorläufig gewichtet: 25.02.2018)



