DAX - Aufwärtsgap zum Wochenstart

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX startet furios mit einer ordentlichen Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche und klettert direkt an die 12.600 Punkte-Marke. Hier setzt dann in der ersten Handelsstunde erst einmal eine Kursberuhigung ein.

Das deutsche Börsenbarometer nimmt also mit der bullischen Wall Street-Performance vom vergangenen Freitag das nächste wichtige Widerstandslevel im Bereich 12.600 bis 12.640 Punkte ins Visier. Seit dem Tagestief vom Donnerstag hat der Index allerdings schon wieder gut 300 Punkte Wegstrecke hinter sich gebracht. Dementsprechend muss durchaus damit gerechnet werden, dass das heutige Aufwärtsgap zum Handelsstart erst einmal komplett wieder geschlossen werden wird, bevor die Rally im Anschluss direkt weiter fortgesetzt werden könnte. Dies ist kurzfristig das präferierte Szenario. Im Bereich 12.500/020 Punkte muss sich dann zeigen ob die Bullen es ernst meinen. Ein weiterer Anstieg über 12.610 Punkte wäre hingegen direkt bullisch.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2018 - 26.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 26.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

