Barcelona - SAP und die Deutsche Telekom erweitern ihre Partnerschaft, um Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) zu realisieren und somit die Logistik in Echtzeit zu ermöglichen. Dies wurde auf dem Mobile World Congress angekündigt, der weltweit führenden Konferenz für die Telekommunikationsbranche, die vom 26. Februar bis 1. März in Barcelona stattfindet.

Unternehmen jeder Grösse möchten das Internet der Dinge nutzen und von der zunehmenden Verbreitung von Sensoren und intelligenten Geräten profitieren, um die Kundennähe zu verbessern, neue Geschäftsmodelle umzusetzen und die Effizienz zu steigern. SAP und die Deutsche Telekom arbeiten zusammen an einer umfassenden, kostenwirksamen Lösung, die Konnektivität, Unternehmensanwendungen, die Verfolgung und Überwachung von Geräten und Supportservices bietet.

"Aufgrund der Komplexität im digitalen Zeitalter wünschen immer mehr Kunden umfassende Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Geschäftsanforderungen - auf Geräteebene, bei Konnektivität, Plattform und Software", sagte Anette Bronder, Geschäftsführerin Telekom Security und Digital Division T-Systems. "Um unseren Kunden die beste, benutzerfreundlichste und sicherste Lösung für jeden Bedarf bieten zu können, bauen wir unser IoT-Partnernetz ...

