EXCHANGE NOTICE 26 FEBRUARY 2018 SHARES



NEW SHARE FOR TRADING: BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES PLC



At the request of BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc, BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc's shares will be traded on First North Finland as from February 28, 2018.



The company's shares will also be listed on First North Stockholm on the same date.



Short name: BONEH Number of shares: 5 090 520 ISIN code: FI4000260583 Order book ID: 150292 ADT Value in EUR: 400 000 Company Identity Number: 0866451-4 LEI code: 743700BYSBP0PCR6N767



Market Segment/No: First North Finland/110 Tick Sixe Table/No: MiFID II tick size table/230 Mic code: FNFI



ICB Classification Industry: 4000 Health Care Supersector: 4500 Health Care



Certified Adviser: Aalto Capital Partners Oy. For further information, please call Aalto Capital Partners Oy on +: +358 405877000.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE 26.2.2018 OSAKKEET



UUSI OSAKE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n pyynnöstä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla alkaen 28.2.2018.



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi myös First North Stockholm -markkinapaikalla samana päivänä.



Kaupankäyntitunnus: BONEH Osakkeiden lukumäärä: 5 090 520 ISIN-koodi: FI4000260583 Order book ID: 150292 ADT-arvo: 400 000 Y-tunnus: 0866451-4 LEI-tunnus: 743700BYSBP0PCR6N767



Segmentti: First North Finland/110 Tikkivälitaulukko: MiFID II tick size table/230 Markkinapaikka: FNFI



ICB-Toimialaluokitus Toimiala: 4000 Terveydenhuolto Ylätoimialaluokka: 4500 Terveydenhuolto



Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy. Lisätietoja: Aalto Capital Partners Oy puh. +358 405877000.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260