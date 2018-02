Linz - Im vergangenen Jahr verlor der Dollar zum Euro 15%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. EUR/USD sei im Januar bei rund 1,0440 gestartet und habe zu Silvester 2017 bei 1,2028 gestanden. Seit Jahresbeginn 2018 haben wir bereits ein paar mal die 1,2500 gesehen, so die Oberbank.

