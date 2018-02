Offene Immobilienfonds sind weiterhin gefragt und verwalten ein Rekordvermögen. Die Liquiditätsquoten sind entsprechend hoch, doch die Fondsmanager konnten 2017 ihre Kassenbestände gut steuern und auch einiges investieren.Die Manager offener Immobilienfonds konnten sich auch im vergangenen Jahr über hohe Mittelzuflüsse freuen, gleichzeitig birgt diese große Beliebtheit aber auch Risiken: Denn aufgrund der hohen Preise am Immobilienmarkt ist es zunehmend schwieriger, attraktive Objekte anzukaufen. In der Folge steigen die Cash-Bestände in den Fonds - und dieses "brachliegende" Kapital kann aufgrund der Niedrigzinsen die Rendite der Fonds gefährden. Auf der anderen Seite kann eine zu niedrige Liquidität bis zur Fondsschließung führen. Somit gilt die Steuerung der Liquidität als eine der anspruchsvollsten Aufgaben des Managements.

