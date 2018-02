Die Geschichte der Steinhoff International Holdings N.V. ist schnell erzählt - ganz hoch geflogen (zwischenzeitlich immerhin mal Europas Möbelverkäufer No. 2 hinter IKEA) auf das Allzeithoch bei 6,16 Euro, das am 18. August 2016 markiert wurde. Und ganz tief gefallen, nachdem die Unternehmensführung im Herbst 2017 Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen der vergangenen Jahre einräumen musste. Das Allzeittief vom 21. Dezember 2017 bei 0,25Euro markiert aber vermutlich (noch) nicht den unrühmlichen Höhe- bzw. Tiefpunkt der Unternehmensgeschichte, denn die Aussichten bleiben düster:

