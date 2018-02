Die Brain AG macht den Alchemisten-Traum wahr: Die deutsche Biotechfirma gewinnt mit Hilfe von Bakterien aus Elektroschrott Gold.

Das schier Unglaubliche findet in einem unauffälligen, grau-weißen ISO-Standard-Container statt: Dort macht die Brain AG, Deutschlands einziges an der Börse gelistetes industrielles oder "weißes" Biotechnologieunternehmen, in seinem so genannten BioXtractor Gold aus Elektroschrott.

Möglich macht das eine Anlage, die genauso unspektakulär ist wie die Blechkiste, die sie umgibt: Zwei handelsübliche Edelstahlbottiche, in denen jeweils bis zu 30 Kilogramm an Schrott aus Elektrogeräten und 200 Liter an Wasser sanft gerührt werden.

Hinzu kommt eine Filteranlage, wie sie auch beim Bierbrauen oder in der Papierherstellung zum Einsatz kommt. Das eigentliche Know-how steckt in dem Viertelliter milchig-trüber Brühe, der dem Elektroschrott-Sud zugesetzt wird und in dem sich über den Daumen gepeilt 100 Milliarden Bakterien befinden.

Einen Teil dieser Mikroorganismen haben die Brain-Wissenschaftler in stillgelegten Bergwerken wie der Quecksilbermine Obermoschel in der Pfalz, der Silbergrube Haslach im Schwarzwald und der Lagerstätte Storkwitz in Sachsen gefunden. Dort existieren Bakterien nebeneinander, die sich entweder in einem Umfeld mit Edelmetallen wohlfühlen oder Gold und Silber wie der Teufel das Weihwasser meiden.

Diese Fertigkeiten können wiederum unterschiedlich eingesetzt werden: Während die eine Spezies in der Lage ist, Edelmetalle in Lösung zu bringen, vermögen die Artgenossen, Gold und Silber auf der eigenen Körperoberfläche zu binden. Die Kombination dieser beiden evolutionär entstandenen Begabungen sorgt dann dafür, dass die Mikroorganismenarmee in den Brain-Bottichen die Goldbestandteile aus dem Schrott herauslöst.

Anschließend muss man die Bakterien samt der wertvollen Fracht aus dem Elektroschrott-Sud filtern. Das Ergebnis: Bis zu 98 Prozent des dort enthaltenen Golds lassen sich so abscheiden.

Während Brain bei diesem Verfahren im so genannten Urban Mining noch nicht mit der Kommerzialisierung begonnen hat, ist das Unternehmen bei der Extraktion von Edelmetallen aus Erzen, dem so genannten Green Mining, schon einen Schritt weiter. Dort hat man sich mit einem Hersteller von Chemikalien für die Bergbauindustrie zusammengetan, der in ein paar Jahren die für dieses Verfahren nötige Biomasse herstellen und vertreiben soll.

"Der Goldgehalt in den industriellen Abfallströmen, Schlacken und Aschen ist bis zu tausendmal höher als der in den Erzen der besten Goldmine der Welt. Und jetzt kommt jemand und zeigt einer Industrie, die wegen des sinkenden Goldgehalts in ihren Minen in immer größeren Baggern und tieferen Löchern denkt, dass man Gold mit etwas Wasser und einem Bakterium isolieren kann - das ist eigentlich eine Revolution", sagt Jürgen Eck, CEO und einer der Gründer von Brain, im Gespräch mit Bloomberg News. Derzeit wird dieses Verfahren für erste Pilotanlagen bei Minenbetreibern weiterentwickelt, relevante Umsätze sollen damit ab 2020 erwirtschaftet werden.

Eine Kooperation mit einem Hersteller ist Brain auch beim Dolce-Konsortium eingegangen. In diesem derzeit wohl wichtigsten Projekt des Unternehmens geht es um die Herstellung und den Vertrieb von zuckerfreien Süßstoffen und Süßgeschmackverstärkern. Basis für deren Entwicklung ist die Fähigkeit von Brain, Geschmackszellen zu kultivieren, die sich auch unter Laborbedingungen weiter wie Geschmackszellen verhalten, und deren Reaktion auf bestimmte Stoffe zu messen.

In den USA ist dieses Verfahren mit dem Patent 9,404,080 unter dem Titel "Human taste cells capable of continuous proliferation" schon seit August 2016 geschützt. Mitte vergangener Woche hat jetzt auch das Europäische Patentamt die Technologie anerkannt (EP 2841565 B1). "Brain ist das weltweit einzige Unternehmen mit dieser Technologie. Unserer Ansicht nach kann sich Brain damit als Innovationsführer bei Geschmacksmodulatoren für menschliche Nahrung und Tierfutter positionieren", sagt Analystin Laura López Pineda von Baader-Helvea.

Produziert und vertrieben werden sollen die Süßstoffe und Süßgeschmackverstärker in absehbarer Zeit vom Konsortiumspartner Roquette Frères, einem der weltweit größten Zulieferer von Vor- und Fertigprodukten für die Lebensmittelindustrie aus Frankreich. Als Lizenznehmer gehören dem Konsortium derzeit zwei US-Unternehmen an, nämlich ein global agierender Hersteller von kohlensäurehaltigen Limonaden und ein Produzent von Frühstückscerealien. Deren Namen darf CEO Eck aus vertraglichen Gründen bislang aber noch nicht verraten.

"Die Welt wartet auf einen gut schmeckenden, rein natürlichen biologischen Süßstoff und Süßgeschmackverstärker. Würden wir heute Ross und Reiter nennen, würden die Kunden morgen vor den Regalen stehen und nach diesen Produkten suchen", sagt er. Da die Zulassungsbehörden

