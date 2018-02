Ingolstadt (ots) -



Im abgelaufenen Jahr 2017 konnte die Wack-Gruppe erneut ein deutliches Umsatzplus verzeichnen. Der Geschäftsbereich Dr. O.K. Wack Chemie erzielte 15 Prozent Zuwachs - fünf Prozent mehr als erwartet. ZESTRON übertraf die Erwartungen im vergangenen Jahr sogar um sechs Prozent über der Prognose. Mit insgesamt 14 Prozent Zuwachs gilt 2017 als das erfolgreichste Jahr seit der Gründung des Unternehmens. Der Geschäftsbereich IdentPro glänzte sogar mit einer Verdreifachung des Umsatzes und übertrifft damit die Erwartungen bei weitem. Die Gewinnung mehrerer strategisch wichtiger Großkunden aus unterschiedlichen Industrien sichert weiteres Wachstum auch in 2018.



Die Dr. Wack Reinigungs- und Pflegeserien S100, A1, F100, CW1:100, P21S und BAR'S erzielten ein beachtliches Umsatzplus. Trotz der rapide zunehmenden Zahl an Mitbewerbern beträgt die Steigerung nahezu 15 Prozent. Das Wachstum fand erfreulicherweise in allen Produktgruppen statt. ZESTRON, Weltmarktführer in der Präzisionsreinigung für elektronische Bauteile, ist ebenfalls kontinuierlich auf Wachstumskurs. 2017 stieg der Umsatz in Europa um 14 Prozent, in Asien um rund 25 Prozent und in Amerika um 10 Prozent. Gemeinsam mit dem deutlichen Umsatzwachstum geht auch ein beachtlicher Ausbau der Marktanteile einher. Für zukünftig neue Wachstumsfelder wie z. B. E-Mobilität ist man im Konzern bestens aufgestellt und vorbereitet.



2017 wurden in Südostasien die Produktionskapazitäten nochmals ausgebaut. Der Standort Malaysia verfügt, vor den Philippinen und Thailand über die größte Kundenbasis Südasiens.



In Japan gelang im vergangenen Jahr der Marktdurchbruch. Dank mehrerer neuer Großkunden expandiert ZESTRON derzeit am dortigen Firmensitz und bezieht in Kürze ein eigenes Firmengebäude. In Taiwan wurden die Vorbereitungen für ein neues Tech Center abgeschlossen. Die Einweihung wird im Mai diesen Jahres stattfinden.



Neben Expansion und Umsatz ist auch der Umweltschutz bei der Wack Group von hoher Bedeutung. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität sowie tatsächlich umweltfreundliche Arbeitsprozesse von der Produktentwicklung bis zur Entsorgung. In der Produktion werden zunehmend nachhaltig biologisch abbaubare Rohstoffe verarbeitet. Der Herstellungsprozess erfolgt abwasserfrei, Luft und Boden werden ganz bewusst vor Emissionen geschützt.



Das 1975 von Dr. Oskar K. Wack gegründete Unternehmen erwirtschaftet mit 250 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro.



