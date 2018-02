MOSKAU (dpa-AFX) - Die Finanzmärkte haben zum Wochenauftakt mit Kauflaune auf eine Hochstufung der Kreditwürdigkeit Russlands durch die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) reagiert. Am Montagvormittag gab es Kursgewinne beim russischen Rubel, bei russischen Staatsanleihen und ein mehrjähriges Hoch an der russischen Aktienbörse. Am Freitagabend war bekannt geworden, dass S&P die Bewertung der Kreditwürdigkeit des Landes von "BB+" auf "BBB-" erhöht hat.

Mit der neuen Bewertung werden russische Staatspapiere von Standard & Poor's nicht mehr als "Ramsch" eingestuft. Mit "BBB-" liegt die Kreditbewertung eine Stufe über der Grenze, bei der spekulative Anlagen gekennzeichnet werden. Bei der Ratingagentur Moody' wird Russland noch mit "Ba1" und damit nach wie vor knapp im Ramsch-Bereich eingestuft. Bei Fitch liegt das Rating mit "BBB-" ebenfalls knapp oberhalb der Ramsch-Grenze.

Nach der positiven Kreditbewertung hat die russische Währung weiter an Wert gewonnen. Am Morgen wurde ein US-Dollar zeitweise für 55,85 Rubel gehandelt. So wenig Rubel mussten zuletzt Ende Januar für einen Dollar gezahlt werden. Zum Vergleich: Im vergangenen November wurde ein Dollar noch für mehr als 60 Rubel gehandelt.

Kursgewinne gab es auch im Handel mit russischen Staatsanleihen, während die Renditen am Vormittag deutlich fielen. Zuletzt wurden zehnjährige Papiere, die in US-Dollar begeben wurden, mit einer Rendite von 4,23 Prozent gehandelt. Das sind etwa 0,06 Prozentpunkte weniger als in der vergangenen Woche.

Eine positive Reaktion zeigte sich auch an der Börse in Moskau. Hier stieg der RTSI Index am Vormittag bis auf 1339 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2014./jkr/jsl/jha/

