Düsseldorf - Deutschland ist in der 2. Jahreshälfte 2017 wieder zu alten Mustern zurückgekehrt: Das Wachstum im 4. Quartal wurde wie schon in der Vorperiode zu großen Teilen durch den Nettoaußenbeitrag angetrieben, der 0,5%-Punkte zu der Expansion des BIP von 0,6% gg. Vq. beitrug, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...