- 1,5 Prozent Effektivzins: 1.000 Euro leihen und nur 992 Euro zurückzahlen



CHECK24 hat Deutschlands günstigsten Online-Kredit mit einem negativen Zinssatz von -1,5 Prozent. Verbraucher zahlen für einen solchen Kredit in Höhe von 1.000 Euro nur 991,84 Euro zurück.*) Sie bekommen also 8,16 Euro geschenkt. Bei dem Darlehen entstehen dem Kreditnehmer keine zusätzlichen Kosten wie z. B. für Kontoführung oder Identitätsprüfung.



"Wir bieten Kunden grundsätzlich immer das günstigste Angebot am Markt", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Darauf können sich unsere Kunden verlassen."



Die Anzahl der Kredite ist unbegrenzt. Die Aktion läuft zunächst bis zum 15. März. Das Darlehen mit Negativzins gilt zur freien Verwendung und kann von Kreditnehmern mit sehr guter Bonität beantragt werden. Das Angebot richtet sich nicht nur an Neu- sondern auch an bestehende CHECK24-Kunden.



"Kreditzinsen unterscheiden sich je nach Anbieter oder Vertriebsweg deutlich", sagt Christian Nau. "Darauf wollen wir den Verbraucher mit dieser Sonderaktion hinweisen. So umgehen sie beispielsweise mit unserem Angebot einen viel teureren Dispokredit bei ihrer Hausbank."



Darlehen mit Negativzins als Alternative zu bestehendem Dispositionskredit



Deutschlands günstigster Online-Kredit ist eine gute Alternative zu einem (bestehenden) Dispositionskredit. Bankkunden, die ihr Girokonto überziehen, zahlen dafür in Deutschland im Schnitt jährlich 9,78 Prozent Dispozinsen.**) Ein um 1.000 Euro überzogenes Konto verursacht bei einer konstanten Rückzahlung in einem Jahr durchschnittliche Kosten in Höhe von 51,46 Euro. Bei Abschluss des Negativzins-Kredits von CHECK24 hingegen umgehen Verbraucher nicht nur diese Dispokosten, sie bekommen sogar noch 8,16 Euro geschenkt. Das macht eine Gesamtersparnis von 59,62 Euro.



*)1.000 Euro Nettokreditbetrag, -1,50 Prozent eff. Jahreszins, 2,72 Prozent geb. Sollzins p. a., Laufzeit zwölf Monate, Gesamtbetrag: 991,84 Euro, monatliche Rate: 82,65 Euro. Dies entspricht zugleich dem repräsentativen Beispiel nach § 6a PAngV. Der CHECK24 Aktionskredit ist nur einmal pro Kreditnehmer erhältlich. Die Kreditsumme wird von der SWK Bank ausgezahlt. Diese vergibt den CHECK24-Aktionskredit zu einem nominalen Sollzins von 2,72 Prozent pro Jahr und einer nominalen monatlichen Rate von 84,56 Euro. Kunden bezahlen trotzdem nur 82,65 Euro monatlich. Den Differenzbetrag überweist CHECK24 an die Bank.



