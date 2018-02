Seit Mai letzten Jahres ging es bei der Aktie der Deutschen Telekom übergeordnet nach unten. Eine in den Monaten zuvor schwankende Bewegung wurde Mitte Januar erneut von einer Verkaufswelle abgelöst. Am Tief bei 12,73 Euro, dem tiefsten Stand seit Januar 2015, drehte die Aktie allerdings um und verbucht seitdem Gewinne. Stabilisiert sie sich über der Unterstützung um 12,90 Euro, könnte es nachhaltig aufwärts gehen beim zuletzt von den Anlegern gemiedenen Wert. Dabei äußerten sich Analysten nach Zahlen mehrheitlich positiv zur T-Aktie. Nachdem der Umsatz im vierten Quartal den Erwartungen entsprochen habe, gab die Société Générale das höchste Kursziel mit 19,50 Euro an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...