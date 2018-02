Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2) setzt konsequent ihre Wachstumsstrategie um: Ein Jahr nach dem erfolgreichen Erwerb

des internationalen Solar- und Batteriespeicherspezialisten BELECTRIC kommt innogy beim Aufbau eines werthaltigen Solargeschäfts voran und erwirbt von Overland Sun Farming ("verland"), einem der führenden australischen Projektentwickler, zwei Freiflächen-Solarentwicklungsprojekte in Australien. Die Projekte "imondale" und "illston" mit einer Kapazität von zusammen über 460 Megawatt (MW) sollen in New South Wales entstehen. Die entsprechenden Verträge haben die Parteien unterzeichnet. Die Übertragung der Projektgesellschaften soll im zweiten Quartal dieses Jahres erfolgen. Alle beteiligten Vertragsparteien haben vereinbart, Stillschweigen über die Bedingungen der Transaktion zu wahren, einschließlich des Kaufpreises.

Der Erwerb steht noch unter einzelnen Vorbehalten, darunter Vereinbarungen das Land und die Planungen betreffend. Zudem stehen noch eine Überprüfung bzw. Genehmigung durch zwei australische Regierungsstellen aus: Durch das Foreign Investment Review Board zum einen und durch den Federal Treasurer hinsichtlich der Kontrolle ausländischer Investitionen zum anderen. Es wird erwartet, dass die verschiedenen Bedingungen im zweiten Quartal 2018 erfüllt sind, so dass dann die gesamte Transaktion abgeschlossen ...

