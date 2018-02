Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006) hat 2017 die Bilanz weiter gestärkt und bei Cashflow, Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt.

"Es liegt in unserer DNA, Wert zu schaffen. Seit Beginn der Transformation von HOCHTIEF im Jahr 2013 haben wir unser Geschäft dynamisch, verlässlich und wertschaffend ausgebaut. So war auch 2017 wieder ein erfolgreiches Jahr für HOCHTIEF", sagte CEO Marcelino Fernández Verdes. "Wir werden auch in Zukunft das uns zur Verfügung stehende Kapital aktiv und diszipliniert einsetzen."

HOCHTIEF hat 2017 ein starkes Gewinnwachstum erzielt. Der nominale Konzerngewinn erhöhte sich um 31 Prozent auf 421 Millionen Euro, wobei die Divisions Americas, Asia Pacific und Europe alle zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben. Das Ergebnis je Aktie stieg um 32 Prozent auf 6,55 Euro. Der operative Konzerngewinn verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als 90 Millionen Euro bzw. 25 Prozent auf 452 Millionen Euro. Er lag ...

