- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 745 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4020 (4000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 65 (100) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 275 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 475 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4700 (4600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1380 (1320) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS IAG PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 410 (460) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES RBS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 2800 (2500) PENCE - CITIGROUP SETS NEW METRO BANK PLC TARGET AT 3900 PENCE - REMAINS 'NEUTRAL' - CITIGROUP SETS PLAYTECH TARGET TO 1000 PENCE - REMAINS 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 708 (730) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 573 (564) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RESUMES CAPITA GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 208 PENCE - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5075 (5500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1475 (1500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 710 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 1020 (1030) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS IAG PRICE TARGET TO 6.70 (6.90) EUR - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1831 (1551) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 85 (110) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 570 (550) PENCE - RBC RAISES CENTRICA TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 175 (150) PENCE - RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 460 (545) PENCE



