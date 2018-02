Ausgerechnet während einer Produktionsverlagerung kommt es bei SAF-Holland zu einer Auftragsspitze. Das belastet das Ergebnis des Lkw-Zulieferers

Die Schließung zweier Werke in den USA hat den deutsch-amerikanischen Lkw-Zulieferer SAF-Holland mehr als zehn Millionen Euro operativen Gewinn gekostet. Ausgerechnet während der Produktionsverlagerung von Holland und Muskegon in vier andere Werke sei die Nachfrage der Kunden aus den USA so hoch gewesen, dass SAF-Holland an Kapazitätsgrenzen gestoßen sei, erklärte der Hersteller von Achsen und Anhängerkupplungen am Montag ...

